[KYŌ WA NAN NO HI] 22 de abril

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy 22 de abril en el archipiélago nipón.

Rescate de la residencia del embajador japonés en Perú



En 1997 (Heisei9) unos 140 comandos militares irrumpieron en la residencia del embajador nipón Aoki Morihisa para rescatarlo junto a otras 71 personas que habían sido secuestradas por el grupo terrotista MRTA en Lima (Perú).

Los subversivos tomaron por asalto la legación diplomática el 17 de diciembre de 1996 (Heisei8) cuando se realizaba una recepción con motivo del cumpleaños del emperador Akihito.

Los 72 rehenes fueron rescatados con vida pero uno falleció en un hospital. También fallecieron dos militares y los 14 terroristas.

Día Internacional de la Madre Tierra

Instaurada en 2005 (Heisei15) por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para recordar que el planeta y sus ecosistemas permiten la existencia de la vida y el sustento.

Con esta celebración se asume la responsabilidad colectiva de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.

En 2012 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida como Rio+20 donde se elaboró un documento que contenía medidas y prácticas para implementar un desarrollo sostenible.

Además, los Estados Miembros decidieron emprender un proceso para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se basarían en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y coincidirían con la Agenda para el desarrollo después de 2015.

Día de los Carpenters

Instaurada por Universal Music. En 1969 (Showa44) los hermanos Richard y Karen Carpenter conocidos como “The Carpenters” inician su carrera artística.

Grabaron once álbumes, cinco de los cuales incluyeron temas que se ubicaron en el Top 10 (Close to You, Carpenters, A Song for You, Now & Then y Horizon).

En Japón gozaron de gran popularidad. Su álbum “Live in Japan” fue la primera producción internacional que lanzaron al mundo. Incluye el tema “Sing” que contó con la colaboración del coro de niños de Kyoto.

En el ránking semanal Oricon alcanzaron la octava ubicación y la trigésima séptima casilla en la clasificación anual.

The Carpenters terminó su carrera de manera abrupta cuando Karen falleció en 1983 por un paro cardiorrespiratorio como complicaciones de una anorexia nerviosa.

EL DATO

Cada 22 de mes se celebra el “Día de las Parejas”. Instaurada en 1987 (Showa 62) por Mainichi Shimbun y Ajinomoto como ocasión para que las parejas niponas dediquen un tiempo especial entre ellos durante el mes.

© Noticias Nippon