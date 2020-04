[KYŌ WA NAN NO HI] 29 de abril

TOKIO. ¿Qué se celebra o conmemora hoy lunes 29 de abril en el archipiélago nipón.

“Día Showa”

Establecida en 2007 con el objetivo de recordar a todos los nipones sobre las penurias y alegrías vividas durante el reinado del emperador Hirohito para transmitirlo a las nuevas generaciones y forjar un futuro próspero y nuevo.

La Era Showa fue una época de muchos conflictos bélicos y una guerra mundial que dejó en ruinas al país. Sin embargo pudo reponerse en tiempo récord gracias a la voluntad y fuerza de su pueblo gracias al “milagro japonés”.

Desde 1927 (Showa 2) la festividad correspondía al onomástico del emperador Hirohito. Cuando falleció en 1989 (Heisei 1)la fecha cambió de nombre al Midori No Hi (Día de la Naturaleza) hasta 2006 (Heisei 6)en que fue reemplazada por el Shōwa no hi.

Dia internacional de la danza

Establecida en 1982 por la UNESCO ante iniciativa del Comité Internacional de la Danza. La fecha es el natalicio del innovador y estudioso de la danza, maestro y creador del ballet moderno, Jean Georges Noverre.

La celebración tiene por objetivo fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos y festivales celebrados en todo el mundo.

Día de la carne de cordero

Establecido por el Consejo de promoción de alimentos de Hokkaido para promover el consumo de carne de cordero.

También buscan profundizar la comprensión de Jingisukan(ジンギスカン)que es una de las culturas alimentarias tradicionales de la norteña prefectura nipona.

Consiste en barbacoa (yakiniku) a base de carne de corderoque se prepara sobre una superficie cóncava de metal sobre la que se prepara el grill.

La fecha es resultado de la conjugación de palabras「羊(4)-HITSUYI」y 「肉(29)-NIKU」.

Día del tatami

Establecida por la Asociación Nacional de Promoción de la industria del Tatami para reconocer el arduo trabajo en su fabricación.

Tradicionalmente se elaboran con tejido de paja. Una estera siempre presenta el mismo tamaño y forma que rigen la tradicional arquitectura nipona.

El tamaño de una habitación japonesa se conoce por el número de tatami que podría contener.

EL DATO

Cada 29 de mes se celebra el “Día de la carne”. Establecida por la Asociación Prefectural de regulación de consumo de carne. La fecha es resultado de la combinación de palabras 「に(2)- NI」y 「く(9) – KU」= 「にく– CARNE」.

