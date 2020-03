[KYO WA NAN NO HI] 7 de marzo

TOKIO.- ¿Qué recordamos hoy sábado de marzo en el Japón?

En 2007 (Heisei 17) falleció a los 77 años de edad en Tokio el sacerdote jesuita Luis Martínez Dueñas, quien durante décadas fue el Vicario Episcopal de la comunidad peruanos japonesa.

El religioso español fue fundador del “Movimiento de Acción Social” que impulsó gran cantidad de obras de servicio social en beneficio de las personas de menos recursos en la ciudad de Lima.

A su retorno al archipiélago nipón se dedicó a la atención pastoral de la comunidad hispanohablante. Fue columnista del Blog del Peta y portal Japón en Español (hoy NoticiasNippon).

Compartimos el último artículo que publicó en su columna llamada “Oyasuminasai”:

Si el mañana nunca llega…

Si supiera que hoy fuera la ultima vez que te voy

a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al

Señor para poder ser el guardián de tu alma.

Si supiera que esta fuera la ultima vez que te

vería salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso

y llamaría de nuevo para darte mas.

Si supiera que esta fuera la ultima vez que voy

a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para

poder oírlas una y otra vez indefinidamente.

Si supiera que estos son los últimos minutos que

te veré, diría te quiero y no asumiría, tontamente, que

ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y la vida nos da otra

oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si

me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me

gustaría decirte cuanto te quiero y que nunca te

olvidare.

El mañana no le esta asegurado a nadie, joven

o viejo. Hoy puede ser la ultima vez que veas a los que

amas. Por eso no esperes mas, hazlo hoy, ya que si

mañana nunca llega, seguramente lamentaras el día

que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo,

un beso. Y que estuviste muy ocupado para concederle

a alguien un ultimo deseo.

Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído

lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien,

toma tiempo para decirles lo siento, perdóname, por

favor, gracias y todas las palabras de amor que

conoces.

ASI, si mañana nunca llega, no tendrás

remordimientos por hoy.

(4 marzo 2007)

