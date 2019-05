[KYŌ WA NAN NO HI] martes 21 de mayo

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy martes 21 de mayo en el archipiélago nipón.

91 años del fallecimiento de Noguchi Hideyo

El médico y bacteriólogo que realizó importantes aportes sobre las causas y el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla y la sífilis.

También descubrió el agente causante del tracoma (Chlamydia trachomatis) que es una conjuntivitis granulosa y contagiosa que puede llegar a causar ceguera.

En 1928 falleció mientras investigaba las causas de la fiebre amarilla en África.

Día del Acné

Instaurada por las farmacéuticas Shionogi & Co., Ltd. y Garderma Co., Ltd. con el objetivo de concientizar que «el acné es una enfermedad que debe tratarse en dermatología”.

La fecha es el resultado del juego de palabras「5(いつも)- siempre」「2(にきびは)- acné」「1(ひふかへ)-ir al dermatólogo」.

Día del Detective

En 1891 (Meiji 24) la Asociación de Detectives de Japón anunció el éxito de una investigación privada realizada por detectives.

La celebración busca destacar la importancia de los detectives para solucionar determinados problemas.

Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo

Instaurada en 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de poner de relieve la necesidad de destacar el potencial de la cultura como medio de alcanzar el desarrollo sostenible, la coexistencia mundial pacífica y la prosperidad.

La Asamblea buscó de esta manera reconocer el vínculo cercano que existe entre la vigencia y el respeto de diversidad cultural y el diálogo entre las civilizaciones.

