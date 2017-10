[MATSUYAMA] enfrentará a Donald Trump

TOKIO.- El destacado golfista nipón Matsuyama Hideki (25) aceptó una invitación para disputar un partido amistoso con el presidente estadounidense Donald Trump y el Primer Ministro, Abe Shinzo.

El encuentro entre el actual número 4 del ránking mundial tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el Kasumigaseki Country Club, la ciudad de Kawagoe.

“Cuando me lo propusieron no dudé en aceptar porque se trata de una ocasión única en la vida aunque no sé si daré la talla contra ellos”, dijo.

Donald Trump desarrollará una visita oficial a varios países asiáticos, y del 5 al 7 de noviembre estará en Japón.

EL DATO

En febrero pasado, Trump y Abe disputaron un encuentro de golf cuando el jefe de gobierno nipón visitó los Estados Unidos.

