[MATSUYAMA] nobleza de un grande

TOKIO.- Un conocido cantante sorprendió por su sencillez al interpretar su canción más popular para aliviar las tensiones de los pasajeros que se encontraban dentro de una aeronave.

Se trata de MATSUYAMA CHIHARU quien el domingo último no dudó en interpretar “OOZORA TO DAICHI NO NAKA DE” utilizando el intercomunicador de la aeronave.

Según All Nippon Airways Co. el vuelo 1142 que debía cubrir la ruta Sapporo – Osaka sufrió retraso de 68 minutos por problemas técnicos.

Cuando el ánimo de los pasajeros no era el mejor y muchos empezaban a perder la paciencia, Matsuyama realizó la propuesta a una aeronoza quien a su vez consultó al capitán que autorizó la solicitud.

Los pasajeros agradecieron el gesto del cantante y no dudaron en difundir el hecho en las redes sociales.

All Nippon Airways Co agradeció públicamente el noble gesto de Matsuyama.

