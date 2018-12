[MAYWEATHER] si peleará en Japón

TOKIO.- Treinta días después que negó a través de sus cuentas en las redes sociales que cancelaba un combate en Japón, un multicampeón mundial anuncio que si la realizará como estaba pactada.

Se trata del estadounidense Floyd Mayweather quien anunció en rueda de prensa ofrecida en el Mayweather Boxing Club de Las Vegas que ofrecerá un combate de exhibición frente al joven kickboxer nipón Natsukawa Tenshin.

También se precisaron las condiciones de la pelea. Serán tres asaltos de tres minutos de duración, se aplicarán reglas del boxeo, se utilizarán guantes Rizin de 8 onzas.

Además se precisó que ambos deberán tener un peso máximo de 147 libras (67,7 kilogramos), no habrán jueces y el combate no será registrada ni en el boxeo ni MMA.

“Vamos a hacer que suceda. Será una pequeña exhibición de boxeo. Sin patadas. Enfrentaré al tipo durante nueve minutos y recibiré mucho dinero”, dijo Mayweather.

“Floyd, ¿veo que has cambiado de opinión? Nos enfrentaremos. Tengo mucho que demostrar, no me subestimes. Mi velocidad es mejor que tu experiencia“”, expresó Tenshin.

La pelea se realizará en la noche del próximo 31 de diciembre en el Saitama Super Arena.

EL DATO

El pasado 5 de noviembre, Rizin Fighting Federation anunció la realización del combate entre Mayweather y Tenshin. Dos días después, el estadounidense canceló su presentación argumentando que “fue sorprendido” por los organizadores.

