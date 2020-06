[MOUSHO-BI] Shizuoka y Sano

TOKIO.- La Agencia Metereológica del Japón reportó que hoy lunes la temperatura superó los 35° C en el archipiélago nipón.

Según Kishō-chō, las localidades de Shizuoka capital de la prefectura del mismo nombre y Sano en la prefectura de Tochigi experimentaron a las 12:43 horas y 14:37 horas, respectivamente, unos 35,8° C pero la sensación térmica fue mucho mayor.

La temperatura registrada en Shizuoka es la mayor registrada desde que empezó a recopilarse ese tipo de información en 1940.

Completan el TOP 10 las ciudades de Tenryu (Shizuoka) con 34,4° C, Koga (Ibaraki) con 34,3° C, Oyama (Tochigi) con 34,2° C, Kofu (Yamanashi) con 34,1° C, Tatebayashi (Gunma) con 34,1° C, Kumagaya (Saitama) con 34,0° C, Hatoyama (Saitama con 34,0° C y Kiryu (Gunma) con 33,9° C.

De otro lado, Tokio registró una temperatura máxima de 32,6° C, la mayor en la que va del año.

EL DATO

Para mañana viernes se prevé que el oeste del archipiélago experimentarán las mayores temperaturas.

© Noticias Nippon