[HIRO MURAI] ganador del Grammy

TOKIO.- Un cineasta nipón se adjudicó el Premio Grammy al Mejor Vídeo Musical.

Se trata de Hiro Murai (36) quien fue reconocido por su trabajo en el videoclip del tema “This is America” del rapero estadonidense Childish Gambino.

La producción generó controversia porque incluye escenas de violencia con armas de fuego.

Murai Kunihiro (verdadero nombre) nació en Tokio pero se mudó con su familia a los nueve años de edad donde ha desarrollado su carrera profesional en los Estados Unidos.

Ha realizado trabajos para cantantes y agrupaciones como Earl Sweatshirt, Chet Faker, Flying Lotus, David Guetta, St. Vincent, The Shins, The Fray, Bloc Party y Queens of the Stone Age.

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran Premios MVPA Awards, Best Music Video List, UKMVA, MTV Video Music Awards y ahora Grammy Award.

EL DATO

El tema “This is America” ganó también el Grammy a la Mejor Canción del Año.

