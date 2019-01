[NAOMI] campeona en Melbourne

TOKIO.- La tenista nipona Osaka Naomi se adjudicó su segundo título consecutivo de Grand Slam en el Rod Laver Arena de Melbourne.

Este sábado derrotó a la checa Petra Kvitova por 7-6 (2) 5-7, 6-4 y se llevó el Australia Open en 2 horas y 27 minutos de juego.

A sus 21 años de edad, la hija de haitiano y japonesa nacida en Japón pero criada desde los tres años en Estados Unidos, repite en cuatro meses su reciente título obtenido en el US Open donde derrotó a Serena Williams.

PALABRAS DE CAMPEONA

“Disculpen porque habla en público no es mi lado fuerte (…) quiero felicitar a Petra. siempre quise jugar contigo (…) has pasado por mucho y honestamente no quería que este fuera nuestro primer partido (…) eres realmente increíble y me siento muy honrada de haberte enfrentado”, dijo.

“Quiero agradecerles chicos por venir y verme jugar. Aunque hace mucho calor, ustedes vienen y muestran su apoyo, por eso realmente quiero mostrarles mi gratitud”, agregó.

“Gracias Craig (Tiley, director del torneo), a los recogebolas, los árbitros, ustedes son responsables de este torneo“, dijo.

“A mi equipo, no creo que hubiera superado esta semana sin ustedes. Detrás de un jugador de tenis siempre existe un equipo, por eso les estoy muy agradecida”, expresó.

“Leí varias notas de lo que tenía que decir pero lo olvidé. Me siento muy honrada de jugar en esta final, gracias “, concluyó.

CAMPAÑA

Primera ronda

Derrotó 6-4 y 6-2 a Magda Linette (Polonia)

Segunda ronda

Derrotó 6-2 y 6-4 a Tamara Zidanše (Eslovenia)

Tercera ronda

Derrotó 5-7,6-4,6-1 a Su-Wei Hsieh (Taiwán)

Octavos de final

Derrotó 4-6, 6-3,6-4 a Anastasija Sevastova (Letonia)

Cuartos de final

Derrotó 6-4,6-1 a Elina Svitolin (Ucrania)

Semifinales

Derrotó 6-2,4-6, 6-4 a Karolína Plíšková (Rep. Checa)

Final

Derrotó 7-6(2), 5-7, 6-4 a Petra Kvitova (Rep. Checa)

El triunfo en Melbourne le permitirá convertirse en la nueva número uno del mundo el próximo lunes cuando se difunda la clasificación WTA.

EL DATO

El primer ministro Abe Shinzo no tardó en saludar a la nueva número uno del mundo.



También lo hizo el tenista Nishikori Kei



