[NAOMI] mi piel es marrón

TOKIO.- Fin a la controversia. Nissin Foods se disculpó con la tenista nipona Osaka Naomi por retratarla con un tono de piel bastante distinto al suyo.

“Se han disculpado porque es obvio, soy morena. No creo que lo hicieran con un propósito de hacerme pasar por blanca. Pero desde luego que la próxima vez espero que me retraten bien. Me deberían haber consultado esto”, manifestó la tenista de padre haitiano y madre nipona.

Nissin Foods retiró la publicidad que causó malestar entre los seguidores de la joven deportista de indudable mestizaje.

EL DATO

Hoy sábado Osaka Naomi disputará el título femenino del Australia Open donde enfrentará a la checa Petra Kvitova. La ganadora ascenderá a la primera posición del ranking mundial de la WTA.

