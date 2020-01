[NARUHITO TENNŌ] Shinnen Ippan Sanga

TOKIO.- La Agencia de Palacio Imperial dio cuenta que el emperador Naruhito aparecerá cinco veces ante el público en el tradicional saludo de Año Nuevo en el Palacio Imperial de la capital nipona.

Según Kunaicho, el monarca del Trono del Crisantemo, saludará a los asistentes acompañado de los integrantes de la Familia Imperial.

El emperador Naruhito responderá a los saludos del pueblo y pronunciará un discurso.

新年一般参賀要領 / Shinnen Ippan Sanga

Detalles:

Día: jueves 2 de enero

Horario ingreso: 9:30 am a 2:30 pm

Lugar: Nijubashi (Puerta principal) de Palacio Imperial

Horarios: 10:10 am, 11:00 am, 11:50 am, 1:30 pm y 2:30 pm.

EL DATO

Kunaicho recomienda quienes deseen asistir al saludo que deben apersonarse temprano porque existen varios controles de seguridad y se prevé habrá una gran asistencia de personas y el acceso al patio de Palacio Imperial puede tardar dos horas.

