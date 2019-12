[NETFLIX] docuserie de Arashi

TOKIO.- Netflix anunció hoy viernes la serie documental original ARASHI’s Diary: Voyage, que se estrenará en todo el mundo el 31 de diciembre de 2019, exclusivamente en Netflix.

Desde sus inicios en 1999, ARASHI alcanzó un éxito sin precedentes, con un total de ventas de 40 millones de CD y conciertos ante más de 14 millones de personas.

Batieron un récord tras otro y así se ganaron su lugar como la banda juvenil japonesa más popular. En enero de 2019, se anunció que la banda se tomaría un descanso después de 2020, a 20 años de su formación.

Desde ese momento, ARASHI ha estado más activa que nunca. Por primera vez, abrió cuentas en cinco plataformas de redes sociales y puso todos sus temas disponibles para streaming online en todo el mundo, una estrategia inaudita de la inagotable agencia de talentos Johnny & Associates.

Recientemente, ARASHI finalizó la gira Jet Storm, que los llevó en dos días por cuatro ciudades asiáticas: Yakarta, Singapur, Bangkok and Taipéi.

Esta docuserie original de Netflix combina material de archivo con imágenes sobre el histórico año final de ARASHI antes de su receso y aporta una mirada detallada sobre su ascenso a la fama, las repercusiones de ser la banda de chicos más importante de Japón y el detrás de escena más íntimo de su último año de actividad.

ARASHI’s Diary: Voyage estará disponible exclusivamente en Netflix para streaming en todo el mundo.

Comentarios de Jun Matsumoto, de ARASHI:

¿Qué llevó a la banda a entrar en un receso a fines de 2020, es decir, 20 años después del inicio de ARASHI?

A lo largo del año próximo, queremos contarles a nuestros fans lo que pensamos y sentimos a medida que se acerca ese momento. No puedo siquiera imaginar cómo será este año en que el viaje llega a su final. Sin embargo, sé que la serie nos mostrará de forma auténtica, como nunca antes. Asociarnos con Netflix significa que la serie estará disponible en 190 países. Me parece una gran oportunidad para que quienes no nos conocen puedan acercarse a la industria del entretenimiento japonesa. Espero que sirva para que entren en contacto con la cultura y el espíritu que Japón tiene para ofrecer.

Comentarios de Kaata Sakamoto (director de Adquisición de Contenido de Netflix)

ARASHI es una de las bandas japonesas más populares de la historia. Nos enorgullece enormemente poder seguir su viaje durante los próximos doce meses. ARASHI’s Diary: Voyage es una serie documental que se adentra en sus vidas para acercar a los fans de todo el mundo a una faceta nunca antes vista. Esperamos con entusiasmo el momento de compartir con los miembros de Netflix los capítulos finales de esta carrera.

DETALLES:

Serie documental original de Netflix ARASHI’s Diary: Voyage

Protagonistas: Masaki Aiba, Jun Matsumoto, Kazunari Ninomiya, Satoshi Ohno y Sho Sakurai

Dirección: Yosuke Harada

Producción ejecutiva:

Julie K. Fujishima

Kazutaka “Kaata” Sakamoto (director de Adquisición de Contenido de Netflix)

Episodos: más de 20 (estreno mensual, streaming no programado)

Netflix: https://www.netflix.com/arashi

Streaming: disponible en todo el mundo exclusivamente en Netflix a partir del martes 31 de diciembre de 2019.

EL DATO

Los episodios siguen a la banda ARASHI hasta su receso el 31 de diciembre de 2020, y se irán estrenando mensualmente durante un año a partir del 31 de diciembre de 2019.

