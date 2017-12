[NHK KOUHAKU 2017] el programa

TOKIO.- La Nippon Hoso Kyokai (NHK) dio a conocer el programa y la relación de temas que se interpretarán en la sexagésima octava edición de su Kouhaku Uta Gassen.

LAS CANCIONES

AKA GUMI (Equipo Rojo)

AI x Naomi Watanabe – Kira Kira

E-girls – Love ☆ Queen

Sayuri Ishikawa – Tsugaru Kaikyou Fuyugeshiki

Ichikawa Yukino – Jinsei Ichiro

AKB48 – Shichosha ga Eranda Yume no Kohaku Special Medley

Oka Midori – Sado no Yu Fue

Mai Kuraki – Togetsukyou ~Kimi Omofu~

Keyakizaka46 – Fukyouwaon

Sakamoto Fuyumi – Otoko no Hi Matsuri

Shiina Ringo to Tortoise Matsumoto – Menukidori

SHISHAMO – Ashita mo ~Kohaku 2017 ver.~

Shimazu Aya – The Rose

Superfly – Ai wo Komete Hanataba wo

Takahashi Mariko – for you…

Tendo Yoshimi – Dotonbori Ninjo

TWICE – TT -Japanese ver.-

Nishino Kana – Pa

Nogizaka46 – Influencer

Perfume – TOKYO GIRL

Matsu Takako – Ashita wa Doko Kara

Seiko Matsuda – Atarashii Ashita

Mizumori Kaori – Hayatomo no Seto

Little Glee Monster – Suki da. ~Yume wo Utaou ver.~

SHIRO GUMI (Equipo Blanco)

Arashi – Arashi x Kohaku Special Medley

Itsuki Hiroshi – Yozora

X JAPAN – ENDLESS RAIN 2017 Kohaku Special

Elephant Kashimashi – Koyoi no Tsuki no You ni

Kanjani8 – Naguri Gaki BEAT

Hiromi Go – 2oku 4sen Man no Hitomi ~GO! GO! Babururi Mix~

Sandaime J Soul Brothers – HAPPY ~Kohaku Special Version~

SEKAI NO OWARI – RAIN

Sexy Zone – Gyutto

Takehara Pistol – Yo, Soko no Wakai no

TOKIO – AMBITIOUS JAPAN!

Hikawa Kiyoshi – Kiyoshi no Zundoko Bushi

Ken Hirai – Nonfiction

Fukada Kohei – Osho

Masaharu Fukuyama – Tomeo Gakuen

Hey! Say! JUMP – Come On a My House

Hoshino Gen – Family Song

Daichi Miura – Daichi Miura Kohaku Special

Miyama Hiroshi – Otoko no Ryugi ~Kendama Sekai Kiroku e no Michi~

Yamauchi Keisuke – Ai ga Shinjirarenai nara ~Kikoshitachi no Buto Kai~

Yuzu – Eikou no Kakehashi

WANIMA – Tomo ni

EL PROGRAMA

La sexagésima octava edición del NHK Kouhaku Uta Gassen se realizará este domingo 31 de diciembre entre las 19:15~23:45 horas a través de su señal NHK Houso y a nivel internacional por su señal WORLD PREMIUM.

EL DATO



Este año participarán como invitados especiales la okinawense Amuro Namie, que el próximo año se retirará de la actividad artística, y Kuwata Keisuke, líder de la legendaria agrupación Southern All Stars.

