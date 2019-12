[NHK KOUHAKU] el programa

TOKIO.- A cuatro días de la realización del megaevento musical de la televisión nipona, la NHK dio a conocer el programa del 70 Kouhaku Uta Gassen.

PRIMERA PARTE

1.Foorin – «Paprika -Kohaku Special Version-»

2.Go Hiromi – «2oku 4senman no Hitomi -Exotic GO! GO! Japan-»

3. aiko – «Hanabi»

4.GENERATIONS from EXILE TRIBE – «EXPerience Greatness»

5. Hinatazaka46 – «Kyun»

6.Junretsu – «Junretsu no Happy Birthday»

7. Johnny’s Jr. – «Let’s Go to 2020 Tokyo»

8.Hey! Say! JUMP – «Ue wo Muite Arukou ~Reiwa Special Version~»

9.Shimazu Aya – «Ito»

10. «Yume wo Utaou» – Special ProjectDisney Cinema Medley 2019 Nakamoto Mizuki – «Into the Unknown ~Kokoro no Mama ni» ~Diamond Yukai «Kimi wa Tomodachi,» Nakamura Tomoya & Kinoshita Haruka – «Whole New World»

11. Oshiri Tantei – «Puputto Fumutto Kaiketsu Dance»

12.Kis-My-Ft2 – «Everybody Go»

13.Tendo Yoshimi – «Osaka Koi Shigure»

14.AKB48 – «Koisuru Fortune Cookie ~Kohaku Sekai Senbatsu SP~»

15.Yamauchi Keisuke – «Kuchibiru Scarlet»

16. Miura Daichi – «Blizzard»

17.LiSA – «Gurenge»

18.Sakamoto Fuyumi – «Iwaizake ~Shuku! Reiwa Version~»

19.King Gnu – «Hakujitsu»

20.Oka Midori – «Kami no Tsuru»

21.Fukuyama Masaharu – «Debut 30 Shunen Chokuzen SP Medley»

22. TWICE – «Let’s Dance Medley 2019

23.Itsuki Hiroshi – «VIVA?LA?VIDA! ~Ikiterutte Iine!~»

SEGUNDA PARTE

24. Little Glee Monster – «ECHO»

25.DA PUMP – «DA PUMP ~ONE TEAM Medley~»

26.Official Higedandism – «Pretender»

27.Keyakizaka46 – «Fukyowaon»

28.Mizumori Kaori – «Kosoku Sakuramichi ~Illusion Special~»

29.King & Prince – «King & Prince ~Kohaku Special Medley~»

30.Miyama Hiroshi – «Boukyo Sanga ~Dai 3kai Kendama Sekai Kiroku e no Michi~»

31. «Yume wo Utaou» Special Project YOSHIKI feat. KISS – «Rock And Roll All Nite -YOSHIKISS version.-»

32.Sheena Ringo – «Jinsei wa Yumedarake ~Onegai Gatten Hen~»

33. AI Misora Hibari – «Arekara»

34.Kanjani8 – «Kanjani8 Maemuki ni Kibattekoze! OSAKA Medley»

35. Nogizaka46 – «Synchronicity»

36. Hoshino Gen – «Same Thing»

37. Perfume – «FUSION -Kohaku ver.-»

38. «Yume wo Utaou» Special Project Beat Takeshi – «Asakusa Kid»

39.Ishikawa Sayuri – «Tsugaru Kaikyo Fuyukeshiki»

40.RADWIMPS – «Tenki no Ko Kohaku Special»

41. Superfly – «Flare»

42. Suda Masaki – «Machigai Sagashi»

43. Takeuchi Mariya x 70th Kohaku – «Mirai e Tsunagu Inochi no Message» Special Project Takeuchi Mariya – «Inochi no Uta»

44.Ikimonogakari – «Kaze ga Fuiteiru»

45.Yuzu – «Kohaku SP Medley 2019-2020»

46. NHK 2020 Song Arashi – «Kaito»

47. «Yume wo Utaou» Special Project Matsutoya Yumi – «No Side»

48.Hikawa Kiyoshi – «Kohaku Genkai Toppa Special Medley»

49.Matsuda Seiko – «Seiko Best Single Medley»

50.MISIA – «Ai no Katachi Medley»

51.Arashi – «Arashi x Kohaku Special Medley»

EL DATO

El NHK Kouhaku Uta Gassen se realizará el 31 de diciembre entre las 19:15 horas y 23:45 horas.

