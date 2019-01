[NISHINO KANA] sorpresivo anuncio

TOKIO.- Una exitosa intérprete de la música popular japonesa realizó un sorpresivo anuncio a sus seguidores.

Se trata de NISHINO KANA (29) quien dio a conocer en su sitio web oficial que realizará un alto en su carrera profesional por tiempo indefinido.

“Desde que debuté en 2008 he conocido a mucha gente y he podido desarrollar la música que amo.(…) estoy cerca de cumplir los treinta años de edad y quiero viajar. Existen muchos lugares que quiero conocer y cosas que quiero hacer”, escribió la “Taylor Swift nipona”.

Del mismo modo dejó abierta la posibilidad de retomar su carrera musical en el futuro pero por el momento no tiene claro cuando será.



PREMIOS

La artista natural de la ciudad de Matsusaka en la prefectura de Mie ha obtenido importantes premios en la industria musical nipona. Entre ellos:

MTV VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN

2010: Mejor Canción de Karaoke (Motto…)

2011: Mejor Álbum (To Love)

2013: Mejor Video Femenino (Always)

2017: Mejor Video Femenino (Pa)

BILLBOARD JAPAN MUSIC AWARDS

2014: Artista del Año

2015: Artista del Año

NIHON RECOUDO TAISHO

2010: Álbum a la Excelencia (To Love)

2011: Mejor Trabajo (Esperanza)

2012: Mejor Performance (Go for it!)

2012: Álbum a la Excelencia (Love Place)



2013: Álbum a la Excelencia (Sayonara)

2014: Álbum a la Excelencia (Darling)



2015: Álbum a la Excelencia (Torisetsu)



2016: Canción del Año (Anata no Sukina Tokoro)

2016: Álbum a la Excelencia (Anata no Sukina Tokoro)

EL DATO

Las últimas actividades profesionales que desarrollará serán los tres conciertos de la gira “Kana Nishino Love Collection Live 2019” a realizarse del 1 al 3 de febrero en el Yokohama Arena.

© Noticias Nippon