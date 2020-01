[ONGAKU] AAA suspenderá actividades

TOKIO.- Una agrupación de música popular japonesa anunció la suspensión de sus actividades profesionales.

Se trata de AAA que se tomará un descanso indefinido después del 31 de diciembre próximo.

El anuncio se realizó días después que se conoció que su líder Urata Naoya abandonó el grupo tras el escándalo que protagonizó al ser arrestado por agredir a una mujer porque no sabía quien era él.

El incidente ocurrió en abril del año pasado cuando Urata se encontraba bajo los efectos del alcohol al interior de una tienda de conveniencia en la capital nipona.

Desde hace algunos años, los integrantes de AAA evaluaban separarse para realizar su carrera como solistas.

El próximo 19 de febrero, AAA lanzará dos producciones especiales, una musical y otra audiovisual, por su quince años de actividad profesional una titulada «AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-“.

En noviembre y diciembre realizarán su última gira nacional “AAA DOME TOUR 2020”.

EL DATO

AAA debutó en septiembre de 2005. Ese mismo año ganó el Premio al Mejor Nuevo Artista del Nippon Recodo Taisho.

