[ONGAKU] Mariya establece nueva marca

TOKIO.- La cantante Takeuchi Mariya – 竹内 まりや se convirtió en la artista de mayor edad en liderar una clasificación musical.

A sus 64 años y 10 meses su producción “Inochi no Uta -Special Edition” (Canción de la Vida) – いのちの歌(スペシャル・エディションocupa el primer lugar del ranking Oricon.

Ella interpretó el tema en su debut en el último NHK Kohaku Uta Gassen.

Takechi Mariya quebró otro récord. Alcanzó el primer lugar del ranking luego de 21 años y 1 mes.

EL DATO

Takeuchi desplazó a Kuwata Keisuke, vocalista de la agrupación Southern All Stars, quien en enero de 2019 alcanzó el primer lugar con 62 años y 11 meses de edad con la producción “Let´s go bowling” que interpretó conjuntamente con The Pinks.

