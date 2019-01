[ORION BEER] a la conquista del mundo

[ORION BEER] Nomura Holding Inc. y el fondo de inversiones estadounidense Carlyle Group adquirirán 658.504 de las 720.000 acciones no cotizadas de Orion Breweries Ltd para expandir sus operaciones comerciales dentro y fuera del Japón.

