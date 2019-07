[ŌSAKA] eliminada en Wimbledon

TOKIO.- La mejor tenista nipona de la historia volvió a decepcionar en un torneo de Grand Slam.

Se trata de Ōsaka Naomi (2 del mundo) quien fue eliminada en su debut en Wimbledon tras ser superada por la kazaja Yulia Putintseva (39 del mundo) por 6-7 (4) y 2-6.

La ex número uno del mundo cometió 38 errores no forzados sobre la superficie de grass que no le resulta cómoda.

En sus dos anteriores participaciones en el All England Club fue eliminada en tercera ronda.

La tenista de 20 años de edad se vio obligada a suspender la rueda de prensa tras su eliminación.

MALA RACHA

Tras adjudicarse el título del USA Open y Australia Open, en enero pasado la nipona alcanzó el primer lugar de la clasificación mundial WTA.

Luego sorprendió al anunciar que daba por terminado el vínculo con su técnico Sascha Bajin. Desde entonces no ha ganado título alguno.

Hace unas semanas, fue eliminada en tercera ronda del French Open (Roland Garros) y hoy se despidió en su debut en el English Open (Wimbledon).

Ōsaka Naomi y Yulia Putintseva se han enfrentado en tres ocasiones. Todos los juegos favorecieron a la kazaja.

EL DATO

Siete de las ocho últimas derrotas sufridas por Ōsaka Naomi fueron con jugadoras ubicadas fuera del Top 20 de la clasificación WTA.

