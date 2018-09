[NAOMI] Embajadora Global de Nissan Motors

TOKIO.- La juvenil tenista nipona Osaka Naomi (20) fue presentada como la nueva “Embajadora Global de Marca” de Nissan Motor.

“Esta semana mis sueños se convirtieron en realidad. Es un honor representar al Japón y a Nissan (Motors) en todo el mundo”, manifestó en la sede principal del fabricante automotor en Yokohama.

También dijo que aceptó la propuesta de Nissan porque es parte del ADN japonés y su espíritu de competencia en el mundo globalizado. Esta marca siempre es exigente en sus metas y estoy dispuesta a colaborar con ella”, agregó.

Nissan Motors reveló que Osaka Naomi no solo será la protagonista de sus promociones mundiales sino que también apoyarán sus actividades deportivas y privadas.

“Gracias a una combinación de agallas y gracia, Naomi no teme enfrentarse a los mejores tenistas de la actualidad, y les gana”, manifestó Hoshino Asako, vicepresidente de Nissan Motor Co. Ltd.

“Ese es el mismo espíritu de lucha que Nissan ha desarrollado en nuestra historia. Un ejemplo de ello es nuestro modelo Nissan LEAF que se ha convertido en el coche eléctrico de mayor venta del planeta. Al igual como Naomi, Nissan recién empieza”, agregó.

AGITADA AGENDA

La deportista arribó el jueves por la madrugada al aeropuerto tokiota de Haneda donde fue recibida por gran cantidad de personas.

Horas después ofreció una rueda de prensa donde confesó que está empezando a asimilar la obtención de su primer titulo de Grand Slam.



“Fue muy gratificante ver a gran cantidad de japoneses que fueron a verme jugar, estoy muy agradecida por ello. Hoy muchas personas fueron a recibirme al aeropuerto. Me sentí sorprendida y feliz”, dijo.

También confesó que no se sintió afectada por la inconducta de Serena Williams en la final del US OPEN.

“Era mi primera final, mi primer título de Grand Slam y estaba muy feliz por haberlo obtenido”, dijo.

Tuvo palabras de agradecimiento a su compatriota Nishikori Kei quien la felicitó tras el título.

“Recibí una gran cantidad de mensajes (de felicitación) y creo que el que me hizo más feliz fue el de Kei porque siempre me apoya en los torneos”, expresó.

HARAJUKU E IDENTIDAD

De otro lado, la joven de padre haitiano y madre japonesa manifestó que quería visitar el barrio de Harajuku (Shibuya), ir al Tokyo Dome para divertirse en la montaña rusa y disfrutar de un helado de té verde aunque precisó que tendrá que esperar a que culmine su participación en las competencias porque “tiene que conservar su peso”.

Preguntada sobre su sentimiento de identidad como persona al tener padres de diferente raza, Osaka Naomi respondió que estaba orgullosa de su mixtura y su nacionalidad japonesa pero precisó que su estilo de juego “definitivamente no era japonés”.

Antes de viajar a Japón fue la invitada especial en uno de los programas de televisión más sintonizados de los Estados Unidos.

PERFIL DE OSAKA NAOMI

Nacida el 16 de octubre de 1997 en la ciudad de Osaka. A los tres años de edad viaja con sus padres a Florida (Estados Unidos).

En 2013 ingresa al tenis profesional debutando a los 16 años de edad en las competencias de la Women`s Tennis Association (WTA) en el torneo Bank of the West Classic realizado en Standford.

En 2016 debuta en su primer Grand Slam WTA. Fue en el Australia Open donde fue eliminada en tercera ronda. Ese mismo año desarrolla similar performance en otros dos Grand Slam como France Open y US Open.

En octubre de 2016, obtiene el subtítulo del Toray Pan Pacific Open tokiota. Estas actuaciones le valieron para ser premiada como la “Revelación WTA del Año”.

En marzo pasado, Osaka Naomi se convirtió en la primera japonesa en obtener un título premier WTA al ganar el Indian Wells estadounidense.

El último sábado 8 de septiembre, se convirtió en el primer jugador japonés, hombre o mujer, en obtener el título de un torneo Grand Slam en las categorías individuales del tenis profesional.

EL DATO

El próximo torneo de Osaka Naomi será el Toray Pan Pacific que se inicia el lunes en Tokio.

