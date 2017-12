[PATINAJE] delegación olímpica

TOKIO.- La Federación de Patinaje de Japón dio a conocer la relación de deportistas que los representarán el las próximas competencias internacionales.

JUEGOS OLÍMPICOS

Damas: Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto

Caballeros: Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Keiji Tanaka

Parejas: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara

Danza sobre hielo: Kana Muramoto and Chris Reed

CAMPEONATOS DEL MUNDO

Individual: Satoko Miyahara, Wakaba Higuchi, Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Keiji Tanaka

Parejas: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara

Danza sobre hielo: Kana Muramoto and Chris Reed

CUATRO CONTINENTES:

Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto, Mai Mihara

Shoma Uno, Keiji Tanaka, Takahito Mura

Parejas: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara, Narumi Takahashi and Ryo Shibata, Riku Miura and Shoya Ichihashi

Danza sobre hielo: Kana Muramoto and Chris Reed, Misato Komatsubara and Tim Koleto, Rikako, and Rikako Fukase and Aru Tateno

CAMPEONATOS DEL MUNDO JUVENIL

Damas: Rika Kihira, Mako Yamashita, Yuhana Yokoi

Men: Mitsuki Sumoto, Sena Miyake

Pairs: Riku Miura and Shoya Ichihashi

Caballeros: Kana Muramoto/Chris Reed

Damás: Satoko Miyahara t Kaori Sakamoto

Parejas: Miu Suzuki/Ryuichi Kihara.

© Noticias Nippon