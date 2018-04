[PERÚ] Consulado itinerante en Kanagawa

TOKIO.- El Consulado General del Perú pone en conocimiento de sus compatriotas la próxima realización de una jornada itinerante en la prefectura de Kanagawa.

A través de un comunicado de prensa precisan que tendrá lugar el sábado 12 de mayo desde las 09:30 horas en las instalaciones del Sangyo Kaikan de la ciudad de Sagamihara (Kanagawa Ken, Sagamihara Shi Chuo Ku Chuo 3-12-1).

También destacan que atenderán trámites de pasaporte electrónico; inscripción, renovación y rectificación del Documento Nacional de Identidad (DNI), inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones; así como también actos notariales.

Los requisitos para dichos trámites se encuentran en la página web oficial del Consulado: http://www.consulado.pe/es/Tokio/Documents/REQUISITOS.pdf

REQUISITOS

El plazo para la recepción de solicitudes vencerá el 27 de abril de 2018.

EL DATO

Aquellas personas que no presenten los requisitos completos o no cumplan con solicitar la cita correspondiente con la debida anticipación no podrán ser atendidas. Consultas al correo eléctronico: itinerancia@consuladoperutokio.org.

© Noticias Nippon