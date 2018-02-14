[PYEONGCHANG] transmisiones miércoles 14

TOKIO.- Transmisiones televisivas de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 para hoy miércoles 14 de febrero.
FIGURE SKATING – PAREJAS PROGRAMA CORTO
Hora: 10:00 am
Canal: NHK SOGO
ALPINE SKIING – FEMENINO
Hora: 10:15 am
Canal: NHK BS1
SNOWBOARD – HALF PIPE FINAL MASCULINO
Hora: 10:30 am
Canal: NHK BS1 / TBS
ALPINE SKIING – SLALOM FINAL FEMENINO
Hora: 1:45 pm
Canal: NHK BS1
CURLING – FEMENINO
JAPÓN x EE.UU.
Hora: 2:05 pm
Canal: NHK SOGO
SKIING JUMPING – HIGH HILL MASCULINO
Hora: 3:00 pm
Canal: NHK ETV
ICE HOCKEY- FEMENINO
JAPÓN x COREA
Hora: 4:40 pm
Canal: NHK BS1 / NTV
ALPINE SKIING – SLALOM FINAL FEMENINO
Hora: 1:45 pm
Canal: NHK BS1
SKIING JUMPING – HIGH HILL MASCULINO FINAL
Hora: 5:45 pm
Canal: NHK SOGO
SPEED SKATING – 1000m FEMENINO FINAL
Hora: 7:00 pm
Canal: NHK SOGO
BIATHLON – 15km FEMENINO FINAL
Hora: 8:00 pm
Canal: NHK SOGO
CURLING – MASCULINO
JAPÓN x NORUEGA
Hora: 8:05 pm
Canal: NHK BS1 / TBS
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