[PYEONGCHANG] transmisiones miércoles 14

febrero 14, 2018 ACTUALIDAD, DEPORTES, Pyeongchang 2018 No comments

TOKIO.- Transmisiones televisivas de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 para hoy miércoles 14 de febrero.

FIGURE SKATING – PAREJAS PROGRAMA CORTO
Hora: 10:00 am
Canal: NHK SOGO

ALPINE SKIING – FEMENINO
Hora: 10:15 am
Canal: NHK BS1

SNOWBOARD – HALF PIPE FINAL MASCULINO
Hora: 10:30 am
Canal: NHK BS1 / TBS

ALPINE SKIING – SLALOM FINAL FEMENINO
Hora: 1:45 pm
Canal: NHK BS1

CURLING – FEMENINO
JAPÓN x EE.UU.
Hora: 2:05 pm
Canal: NHK SOGO

SKIING JUMPING – HIGH HILL MASCULINO
Hora: 3:00 pm
Canal: NHK ETV

ICE HOCKEY- FEMENINO
JAPÓN x COREA
Hora: 4:40 pm
Canal: NHK BS1 / NTV

ALPINE SKIING – SLALOM FINAL FEMENINO
Hora: 1:45 pm
Canal: NHK BS1

SKIING JUMPING – HIGH HILL MASCULINO FINAL
Hora: 5:45 pm
Canal: NHK SOGO

SPEED SKATING – 1000m FEMENINO FINAL
Hora: 7:00 pm
Canal: NHK SOGO

BIATHLON – 15km FEMENINO FINAL
Hora: 8:00 pm
Canal: NHK SOGO

CURLING – MASCULINO
JAPÓN x NORUEGA
Hora: 8:05 pm
Canal: NHK BS1 / TBS

© Noticias Nippon

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