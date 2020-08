[RENTARU UNIFŌMU NO HI] DÍA DEL ALQUILER DE UNIFORMES

TOKIO.- Hoy lunes 24 de agosto se celebra el Rentaruyunifōmu no hi 「レンタルユニフォームの日」(Día de alquiler de uniformes) en el archipiélago nipón.

Establecida en 2015 por Marubeni Mate Co., Ltd. (hoy Unimat Co., Ltd.), corporación dedicada al negocio del mantenimiento, alquiler y limpieza de uniformes, para promover el servicio de alquiler de uniformes.

Los uniformes de alquiler forman parte de las 「3R」(reducir, reutilizar, reciclar) y busca proteger el ambiente al evitar la creación de desperdicios.

En términos ambientales 「3R」 significa reducir la generación de residuos promoviendo la reutilización de los recursos.

Para ello proponen la utilización de materia prima de alta calidad para poder reutilizarlos.

El aniversario fue certificado y registrado por la Japan Anniversary Association.

EL DATO

La fecha fue elegida porque el número 8 guarda relación con el “∞” (infinito) y “24” es la combinación de 「ユニ(2)-“uni”」 y「フォー(4)ム – “foomu”」que resulta 「ユニフォーム – “Uniform” (uniforme」.

© Noticias Nippon