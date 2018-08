[SADA MASASHI] viajará a Ecuador

TOKIO.- Uno de los cantautores, novelistas, actores y productores cinematográficos más populares del archipiélago nipón viajará al Ecuador.

Se trata de Sada Masashi quien ofrecerá presentaciones en el marco de las celebraciones del Centenario de las Relaciones Diplomáticas y de Amistad entre Japón y Ecuador.

“El artista Sada Masashi realizará presentaciones en las ciudades de Quito, La Concordia y la Isla Santa Cruz en Galápagos, por iniciativa del Comité del Centenario Ecuador-Japón, y la valiosa colaboración de All Nippon Airways – ANA, All Nippon Airways Trading Co. Ltd., la Fundación Charles Darwin y la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos” destaca la legación diplomática nipona en el país sudamericano.

Presentaciones

Concierto Festival Japonés 2018

Domingo 26 de agosto

Hora: 5:30 pm

Lugar: Centro de Exposiciones Quito

Concierto La Concordia

Lunes 27 agosto

Hora: 3:00 pm

Lugar: Tanabe Farm

Costo: Gratis

Concierto Isla San Cruz – Galápagos

Jueves 30 agosto

Taller de percusión

Hora: 6 pm

Concierto

Hora: 7 pm

Lugar: Escuela San Francisco

Costo: Gratis

EL DATO

La Embajada del Japón en Ecuador y el Comité del Centenario Ecuador – Japón invitaron a los ecuatorianos para que asistan a sus conciertos.

© Noticias Nippon