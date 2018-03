[SAMURAI BLUE] convocados para juegos en Bélgica

TOKIO.- El seleccionador de seleccionado nacional del Japón, Vahid Halilhodzic, dio a conocer a los jugadores que formarán parte del proceso de juegos amistosos de preparación con miras a la participación en la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018.

Entre las novedades de la lista destacan el retorno de Honda Keisuke (Pachuca mexicano), Shibasaki Gaku (Getafe español), Morishige Masato (FC Tokyo nipón) y Nakajima Shoya (Portimonense luso).

De otro lado, en esta convocatoria están ausentes Ideguchi Yosuke (Cultural Leonesa español), Asano Takuma (Stuttgart alemán), Inui Takashi (Eibar español).

Tampoco fueron incluidos al encontrarse lesionados Yoshida Maya (Southampton inglés), Kagawa Shinji (Borussia Dortmund alemán) y Kiyotake Hiroshi (Cerezo Osaka nipón).

“No se ha considerado a jugadores que no tienen minutos en sus equipos, incluso ni en el banquillo. Me entristece que Asano e Ideguchi no estén jugando. Fueron los héroes de nuestra clasificación contra Australia. Pero, lamentablemente, están ahora en difícil situación. Ahora no han sido elegidos pero aún tienen opciones”, manifestó Halilhodzic.

A continuación los convocados:

Japón que integra el grupo H mundialista junto a Colombia, Senegal y Polonia se medirá a Mali y a Ucrania el 23 y el 27 de marzo. Los juegos se disputarán en el Maurice Dufrasne de Lieja Stadium en Bélgica.

VIDEO



EL DATO

La lista definitiva de los jugadores que integrarán el seleccionado que participará en la Copa del Mundo Rusia 2018 se conocerá tras el juego que sostendrá Japón con Ghana el próximo 30 de mayo en el Yokohama Stadium.

© NoticiasNippon