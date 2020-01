[SHAKAI] abandona cenizas de su padre en baño público

TOKIO.- La Policía Metropolitana reportó la detención de un sujeto que abandonó las cenizas de su padre en un servicio higiénico público.

Se trata de Hishijima Hiroaki (53) quien admitió su responsabilidad en los cargos en su contra.

Según la prensa televisiva en noviembre pasado el nipón dejó abandonada la urna que contenía las cenizas de su progenitor al interior del baño de una estación de la línea Marunouchi del Metro de Tokio.

Hishijima fue notificado por la Oficina de Bienestar de Shinjuku que su padre quien residía en un asilo había fallecido y sus restos fueron cremados.

Luego de recogerlos tomó la decisión de abandonarlos en un baño porque no quería correr con los gastos del sepelio.

“Mi madre me dijo que no trajera las cenizas a casa y por eso me deshice de ellas”, dijo.

EL DATO

Los padres de Hishijima estaban divorciados. El detenido vive con su madre anciana.

© Noticias Nippon