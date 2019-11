[TOKYO 2020] listo el nuevo Estadio Nacional

TOKIO.- El Consejo de Deportes del Japón dio a conocer que los trabajos de construcción del nuevo Estadio Nacional han sido culminados.

Según Nihon Supōtsu Shinkō Sentā, en la sede que albergará las principales competencias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 se invirtieron 150 mil millones de yenes (unos 1,4 mil millones de dólares).

La construcción del coloso deportivo se inició catorce meses después de lo planeado debido al cambio de diseño al desecharse el proyecto inicial elaborado por la arquitecta iraní británica Zaha Hadid por su alto sobre costo.

El nuevo diseño pertenece al arquitecto nipón Kuma Kengo y tiene una capacidad para 60.000 espectadores.

La entrega al Consejo de Deportes del Japón se hará efectiva a finales de noviembre.

El 21 de diciembre se realizará el evento cultural – musical 『国立競技場オープニングイベント ~HELLO, OUR STADIUM~』(Shin Kokuritsu Opening ibento ~ Hello Our Stadium) que contará con la participación de las agrupaciones de danzas tradicionales de Iwate, Yamagata, Miyagi y Fukushima.

También ofrecerán un mini concierto a cargo de las agrupaciones musicales ARASHI y DREAMS COME TRUE. Venta de entradas

El primer evento deportivo que albergará el moderno escenario ubicado en el distrito tokiota de Shinjuku será la final de la Copa Emperador del Japón prevista para el 1 de enero de 2020.

EL DATO

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se desarrollarán del 24 de julio al 9 de agosto mientras que los Juegos Paralímpicos se realizarán entre el 26 de agosto y 6 de septiembre del próximo año.

