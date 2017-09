[SHŪBUN NO HI] día festivo especial

TOKIO.- Cada 23 de septiembre es feriado nacional en todo el archipiélago japonés porque se celebra el “Shūbun No Hi – 秋分の日(しゅうぶんのひ)” (Día de Equinoccio de Otoño) una festividad que tiene varios orígenes y significados.

Se constituye en uno de los feriados japoneses más tradicionales porque coinciden las celebraciones del cambio de estación para la actividad agrícola (verano a otoño), una ocasión muy importante para los agricultores porque a partir de la fecha los días y las noches dejarán de tener la misma duración.

En ese sentido, hasta el próximo solsticio de invierno, la duración de las noches será mucho mayor, es decir, empezará a oscurecer mucho más temprano y los primeros rayos de luz por las mañanas tardarán mucho más tiempo en llegar que durante el verano.

De otra parte, la festividad tiene también un significado religioso. El “Shūbun No Hi – 秋分の日(しゅうぶんのひ)” llamado también “Higan No Chu-Nichi” – 彼岸の中日, se constituye para los japoneses en la fecha que deben visitar los cementerios donde descansan los restos de sus familiares.

Según la creencia budista, es el día cuando las almas de los difuntos pueden cruzar el río que separa este mundo del otro mundo y reencontrarse con los suyos. Por ese motivo, los templos ofician especiales ceremonias para que los mortales les rindan tributo.

Es la ocasión para que familias enteras se congregen en estaciones de buses o trenes para visitar los cementerios llevando consigo flores, “Osenko” – お線香 (incienso) y “Ohagi” – おはぎ (bollos de arroz bañados con frijol de soya dulce).

Finalmente, el “Shūbun No Hi – 秋分の日(しゅうぶんのひ)” se constituye también en la fecha de cambio de estación y por ende, el clima. Es el momento de guardar las prendas de vestir de verano por otras que mitigen la disminución de la temperatura.

EL DATO

Con la llegada del otoño se puede disfrutar de un hermoso espectáculo natural conocido como kōyō (紅葉) donde las hojas de los árboles se enrojecen. También se le llama momiji (もみじ) por su relación al arce japonés cuyas hojas pasan del color verde intenso a rojo intenso.

Cada año el Palacio Imperial abre sus puertas para que el público disfrute del Kōyō en sus hermosos jardines.

