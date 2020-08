[SŌRI] Abe Shinzo renunció al cargo

TOKIO.- El primer ministro Abe Shinzo (65) confirmó los rumores y oficializó su renuncia a la jefatura del gobierno del Japón.

En rueda de prensa, el líder de Jiminto argumentó su decisión en su delicado estado de salud

«Como ya no estoy en condiciones de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido no seguir en el puesto de primer ministro», manifestó.

Abe destacó que gracias a los medicamentos logró controlar su colitis ulcerosa durante los últimos ocho años en que dirigió los destinos del país pero que desde mediados de julio empezó a sentirse cansado y los médicos confirmaron que la enfermedad había reaparecido.

“Este es el momento adecuado para presentar mi dimisión porque los casos del nuevo coronavirus parecen estar disminuyendo gracias a la nuevas medidas de control”, expresó.

Aun le queda un año de mandato y hasta el momento se desconoce quien lo asumirá para completar el período.

La decisión de Abe se produce cuatro días después de que se convirtiera en el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, al cumplir 2.799 días consecutivos superando el récord que ostentaba su tío abuelo Sato Eisaku quien ejerció el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972.

En septiembre de 2007, Abe Shinzo renunció al cargo tras sufrir complicaciones de su colitis ulcerosa, una enfermedad crónica.

Abe será reemplazado por el viceprimer ministro Aso Taro.

EL DATO

Abe no se retirará de la política. Tiene previsto continuar su carrera en el Parlamento y para ello postulara en la próxima elección como representante de la prefectura de Yamaguchi.

