[TAGUCHI] libre bajo fianza

TOKIO.- Un ex integrante de la agrupación musical KAT-TUN detenido por posesión de marihuana fue liberado tras el pago de una fianza de 3 millones de yenes.

Se trata de Taguchi Junnosuke (33) quien a su salida de la delegación policial Tokyo Wangan pidió disculpas a sus fans por los problemas causados.

“Prometo que no me involucraré en delitos, incluidos los relacionados con drogas como la marihuana (…) he decidido suspender temporalmente mis actividades para rehabilitarme y trabajaré para recuperar la confianza de mis seguidores”, dijo.

Taguchi fue detenido el pasado 22 de mayo luego que la policía halló 2,3 gramos de marihuana e implementos para su consumo en la vivienda que comparte con su pareja la actriz Komine Rena (38). Ambos aceptaron los cargos.

EL DATO

Taguchi integró la agrupación musical KAT-TUN entre los años 2006 y 2016.

