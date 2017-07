[TANABATA] reencuentro de las estrellas

TOKYO.- Cada 7 de julio se celebra en todo el archipiélago japonés el Tanabata (七夕 ), una festividad basada en la tradición china del Qixi que fue adoptada en la Era Heian y consiste en celebrar el encuentro de dos estrellas amantes Vega y Altair que se produce una vez al año.

Cuenta la leyenda que una princesa de nombre Orihime (織姫) era una especialista tejiendo telas a orillas del río Amanogawa (天の川) pero por su abnegada y dedicada labor no tenía tiempo para encontrar a su media naranja.

Por ello, su padre el rey celestial Tentei (天帝) le presentó a un pastor de las estrellas de nombre Hikoboshi (彦星) quien residía al otro lado del río. El flechazo fue instantáneo y al poco tiempo se casaron.

Con el inicio de la vida conyugal, Orihime (織姫) empezó a descuidar sus labores de tejido porque tenía que dedicar mayor tiempo a su marido. Por su parte, Hikoboshi (彦星) también descuido su labor de pastoreo provocando que las estrellas se dispersaran por el universo..

Enfurecido por la actitud de los jóvenes amantes, el rey celestial Tentei (天帝) decidió separar a la pareja ubicándolos uno a cada lado del inmenso río Amanogawa (天の川) y les prohibió que se sigan frecuentando.

Orihime (織姫) ingresó a un fuerte estado depresivo que obligó a su padre a flexibilizar su decisión permitiendo que los amantes pudieran reencontrarse una vez al año, precisamente el séptimo día del séptimo mes.

Llegado el esperado día, Orihime (織姫) se percató que no podía cruzar el río Amanogawa (天の川) porque no había puente alguno. Cuando la princesa estalló en llanto apareció una bandada de urracas que le prometieron edificar un puente con sus alas. Se dice también que si un 7 de julio llueve, el encuentro de los amantes tendrá que postergarse hasta el próximo año porque las urracas no podrán cumplir con su promesa.

En la actualidad, los japoneses celebran la festividad del Tanabata (七夕) escribiendo sus deseos en una hoja de papel también piden a los dioses que en la noche del 7 de julio no llueva y los amantes puedan encontrarse. Estos mensajes posteriormente se cuelgan de las ramas de los árboles de bambú.

EL DATO

El nombre Tanabata se basa en la lectura de los caracteres chinos “七夕”, que se solían leer como shichiseki. Se dice también que existía en la antiguedad una celebración de purificación shintoísta donde un miko tejía tejía un trozo de tela como “Tanabata” (棚機) que era ofrecido a los dioses antes de elevar plegarias por la protección para los campos de cultivo de arroz contra las lluvias y las tempestades así como también se pedía una buena cosecha para la estación otoñal.

© 2017 NoticiasNippon