[TBS] Nippon Recoudo Taisho 2017

TOKIO.- La Tokyo Broadcasting System (TBS) transmitirá esta noche la quincuagésima novena edición del Nippon Recoudo Taisho.

En la versión japonesa de los Premios Grammy se premiará a los artistas y agrupaciones que triunfaron durante el año.

Entre los principales premios destacan la Canción del Año y el Mejor Nuevo Artista.

Relación de Ganadores y Nominados:

“Canción del Año” (Grand Prix)

* Nogizaka46 – Influencer

* Daichi Miura – EXCITE

* Kiyoshi Hikawa – Otoko no Zesshou

* Hiroshi Miyama – Otoko no Ryuugi

* Keyakizaka46 – Kaze ni Fukaretemo

* AI – Kirakira feat. Kanna

* Kana Nishino – Te wo Tsunagu Riyuu

* AKB48 – Negaigoto no Mochigusare

* AAA – LIFE

* SEKAI NO OWARI – RAIN

Mejor Nuevo Artista

* Tsubaki Factory

* Takuya Nakazawa

* NOBU

* UNIONE

Album del Año

* Suchmos – THE KIDS

Album a la Excelencia

* Keisuke Kuwata – Garakuta

* Kumiko & Kazamachi Review – deracine

* Ren Takada – Night Riders’ Blues

* Hiromi Uehara×Edmar Castaneda – Live In Montreal

Premio de la Asociación de Compositores del Japón

* Konomi Mori

Premio Mejor Vocalista

* Yoshimi Tendo

Premio Especial

* Yuu Aku

* Namie Amuro

* Yoko Oginome / Escuela Secundaria Tomioka – Departamento de Danza de Osaka – “Dancing Hero”

* Yuzu

* Akiko Wada

Premio de Honor Especial

* Miyako Otsuki

Premio a la Mejor Composición

* Katsuhiko Sugiyama (Leo Ieiri – “Zutto, Futari de”)

Premio a la Mejor Letra

* Hideaki Tokunaga (“Baton”)

Premio al Mejor Arreglo Musical

* Yasutaka Nakata (Kyary Pamyu Pamyu – “Easter” & “Harajuku Iyahoi”

Premio a la Mejor Planificación

* Yutaro Miura – I’m HOME

* Hanawa – Otou-san

* The KanLeeKeeZ – G.S. meets The KanLeeKeeZ

* Seiko Matsuda – SEIKO JAZZ

* Beauty & The Beast Original Soundtrack

* Hiroshi Itsuki – Toru Funamura Tribute Album ~Eien no Funamura Melody~

Premio al Mejor Logro

* Yukihiko Itou

* Ryoutarou Konishi

* Jun Suzuki

* Kyouhei Tsutsumi

* Shouhei Mozu

* Reiko Yukawa

Premio al Mejor Logro Profesional

* Hirooki Ogawa

* Hiroshi Kamayatsu

* Jun Kitahara

* Sone Komei

* Masaaki Hirao

* Toru Funamura

* Peggy Hayama

EL DATO

El 59 Nippon Recoudo Taisho de cinco horas de duración se emitirá hoy sábado en vivo desde las 17:00 horas por TBS.

