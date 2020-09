[TDR] Tokyo Disney reanuda eventos

TOKIO.- Un importante parque temático en la región de Kanto reanudó eventos que habían suspendido por la pandemia del nuevo coronavirus.

Se trata de Tokyo Disney Resort que desde el 1 de septiembre ofrece versiones especiales que no se suspenden en caso de lluvia.

En TokyoDisneyland además del evento “Mickey & Friends Castle Greeting” que se desarrolla a las 9:05 a.m., 11:25 a.m., 2:30 p.m. y 4:30 p.m., los asistentes pueden disfrutar del corso “Mickey & Friends Greeting Parade” que se realiza a las 10:00 a.m. y 3:15 p.m.

También del corso nocturno que se inicia a las 6:45 p.m. y lleva por nombre “Nightfall Glow Disney” que reemplaza temporalmente al suspendido “Electrical Parade Dreamlights”.

A las 20:00 horas se realiza el espectáculo nocturno “Disney Light the Night” que consiste en un show de fuegos artificiales.

De otro lado, en Tokyo Disney Sea se desarrolla el evento “Mickey & Friends Harbor Greeting” a las 9:30 a.m., 11:30 a.m., 2:30 p.m. y 4:00 p.m.

También el “Transit Steamer Greeting” , donde Mickey y sus amigos se transportan en una embarcación para saludar a los visitantes. Lo hacen a las 10:30 a.m., 1:30 p.m. y 3:30 p.m.

Finalmente, a las 20:00 horas se realiza el espectáculo nocturno “Disney Light the Night” que consiste en un show de fuegos artificiales.

PROTOCOLO SANITARIO

Oriental Land, operador de Tokyo Disneyland y Tokyo Disney Sea, ejecuta un estricto protocolo sanitario para evitar contagios de COVID-19.

Exigen el cumplimiento de la distancia social entre los asistentes y el uso de mascarillas (a excepción de niños menores de 2 años de edad).

En caso de altas temperaturas, permiten que los asistentes se las retiren siempre y cuando mantienen una distancia con otros visitantes.

EL DATO

Tokyo Disneyland y Tokyo Disney Sea han ampliado el horario de asistencia del público hasta las 21:00 horas.

© Noticias Nippon