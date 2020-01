[TENISU] Ōsaka debuta con victoria

TOKIO.- La nipona Ōsaka Naomi debutó con un triunfo en el Australia Open.

La deportista precisó de 80 minutos para superar por 6-2 y 6-4 a la checa Marie Bouzkova.

En la rueda de prensa luego del juego, la nipona expresó su alegría de ver a su padre sentado en su box.

“Él es muy supersticioso y antes, cuando se sentaba en mi box, le miraba y me quejaba mucho pero ya he madurado. Durante tres o cuatro años no estuvo allí y eso me hace feliz”, expresó.

De otro lado, Ōsaka reveló que no se siente presionada por tener que defender el título obtenido el año pasado.

«En las primeras rondas, no priorizo jugar de manera perfecta sino construir mi nivel y principalmente sentirme cómoda», expresó.

EL DATO

La próxima rival de Ōsaka será la china Saisai Zheng quien derrotó a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3 y 6-2.

