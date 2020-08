[TENISU] Ōsaka fuera por lesión

NUEVA YORK.- La nipona Osaka Naomi no disputará la final del Masters de Cincinnati donde debía enfrentar a la bielorrusa Victoria Azarenka.

A través de un comunicado precisó que se retiró del torneo por una lesión en el tendón de la corva.

«Siento mucho tener que abandonar por una lesión. Me lesioné en los tendones de la pierna izquierda durante el tie-break del segundo set de ayer y no he podido recuperarme esta noche como me hubiese gustado», expresó.

EL DATO

Ōsaka Naomi espera recuperarse para participar en el US OPEN que se iniciará la próxima semana y debutará enfrentando a su compatriota Doy Misaki.

© Noticias Nippon