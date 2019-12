[TENŌRU] Juan Diego Flórez en Japón

TOKIO.- Un exitoso tenor peruano ofrecerá dos presentaciones en la capital nipona.

Se trata de Juan Diego Flórez quien tiene programado un recital con piano y otro con orquesta en el Suntory Hall.

Las presentaciones forman parte de la gira “Juan Diego Flórez – tenor concierto 2019”.

MARTES 10 de diciembre

Opera City Concert Hall

19:00 horas

[Programa]

Rossini: Addio ai Viennesi; Bolero

Donizetti: «Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricovero» from ‘Lucia di Lammermoor’; «Una furtiva lagrima» from ‘L’elisir d’amore’

Verdi: «Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O mio rimorso» from ‘La Traviata’

Puccini: «Che gelida manina» from ‘La bohème’.

Acompañamiento: Vincenzo Scalera (piano)

Costo de localidades:

S:¥28.000, A:¥23.000, B:¥18.000 (agotadas), C:¥13.000 (agotadas), D:¥8.000 (agotadas) y E:¥5.000 (agotadas).

SÁBADO 14 de diciembre

Suntory Hall

19:00 horas

[Programa]

Rossini: Addio ai Viennesi

Rossini: Bolero

Donizetti: “Una furtiva lagrima”, L’elisir d’amore

Donizetti: “Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricovero”, Lucia di Lammermoor

Verdi: “Oh dolore! ed io vivea”, Attila

Verdi: “Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O mio rimorso”, La Traviata

Lehár: “Dein ist mein ganzes Herz”, Das Land des Lächelns

Lehár: “Gern hab’ ich die Frau’n geküsst”, Paganin

Lehár: “Freunde, das Leben ist Lebenswert”, Giuditta

Massenet: “Pourquoi me réveiller, Werther

Bizet: “La fleur que tu m’avais jetée”, Carmen

Puccini: “Che gelida manina”, La bohème

Acompañamiento: Tokyo 21c Philharmonic dirección Christopher Franklin

Costo de localidades:

S¥32.000, A¥27.000, B¥21.000, C¥15.000 (agotadas) D¥9.000 (agotadas) y E¥5.000 (agotadas).

EL DATO

Informes: Arch Entertainment

03-5743-6660

Web oficial: http://arch-ent.jp/topics/juan-diego-florez_topi2019/

