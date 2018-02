[TOKIO] exposición dedicada a Velázquez

TOKIO.- El National Museum of Western Art de Tokio anuncia una interesante exposición con motivo del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España.

Se trata de “Velázquez and the Celebration of Painting: the Golden Age in the Museo del Prado”, una muestra compuesta por máscde sesenta pinturas y nueve libros relacionados con Velázquez, las colecciones reales españolas o la pintura española del Siglo de Oro

Detalles

Días: 24 de febrero al 27 de mayo

Lugar: National Museum of Western Art de Tokio

Horario: Martes a jueves: 9:30 am – 5:30 pm / viernes y sábado: 9:30 am – 8:00 pm

Precios: Adultos: 1.600 yenes, Estudiantes universitarios: 1.200 yenes, Escolares: 800 yenes

Web oficial:

https://www.nmwa.go.jp/en/exhibitions/2018prado.html

La exhibición es organizada por The National Museum of Western Art, el Museo Nacional del Prado, Yomiuri Shimbun, Nippon Television Network Corporation y BS Nippon Corporation.

Cuenta con el auspicio de la Embajada de España dn Japón.

EL DATO

“Velázquez and the Celebration of Painting: the Golden Age in the Museo del Prado”, también se realizará del 13 de junio hasta el 14 de octubre en el Hyogo Prefectural Museum of Art en Kobe.

© Noticias Nippon