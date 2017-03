[TOKIO] exposición fotográfica

TOKIO.- Un total de 60 imágenes a color forman parte de la exposición que realiza la fotógrafa japonesa Nakao Yuriko.

Se trata de “Pachamama- Mother Earth -: Inka X Cherry Blossom” – Inka and Cherry Blossom Weave the World of Pachamama”

“La exhibición es la combinación de fotografías de las ruinas de los incas, escenas de la vida diaria de las personas andinas y la belleza del sakura como homenaje a la Pachamama, la madre tierra”, destaca la profesional.

DETALLES:

Fecha: Del 29 de marzo al 10 de abril

Lugar: Salón Machu Picchu de la Embajada del Perú en Tokio

Dirección: 2-3-1 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0012

Horario: Lunes a viernes de 10 am a 5 pm (sábados y domingos se encuentra cerrada)

Costo: Ingreso libre

EL DATO

La profesional estará presente todos los días de la exhibición a excepción del 5 y 6 de abril.

