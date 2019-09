[TOKIO] Infuruenza no ryūkō

TOKIO.- El Gobierno Metropolitano reportó el inicio de la epidemia de influenza en toda su jurisdicción.

El anuncio se realizó luego de recibir los reportes oficiales de las instituciones médicas donde el número de pacientes superó el estándar de advertencia promedio de infectados.

Este año inicio de la epidemia se produce dos meses antes que en el 2018 y la primera vez en septiembre desde 2010.

En la semana del 16 al 22 de septiembre (9月16日~9月22日) el número de casos reportados aumentó en un 13 por ciento hasta situarse en el 1.06 (1.06人 ) por institución médica.

Del mismo modo, las autoridades refieren que entre el 2 al 22 de septiembre, se han reportado 55 casos de brotes en escuelas y centros de bienestar social de la capital nipona.

Ello motivó el cierre temporal de 28 escuelas primarias, cifra que representa un incremento del 500 por ciento en comparación al mismo período en el 2018.



En relación a los distritos donde el número de infectados superó el límite de 1.0 se encuentran Tama Kodaira con 4.05, Chuo con 1.80, Bunkyo con 1.57, Shibuya con 1.57, Suginami con 1.53, Setagaya con 1.46, Nakano con 1.40, Itabashi con 1.38, Edogawa con 1.37, Hachioji con 1.33人, Kita con 1.18 y Nishitama con 1.14.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias han solicitado a la población que desarrollen las medidas preventivas.

A) Es importante lavarse las manos al retornar a casa porque el uso de agua corriente y jabón es efectivo para eliminar el virus. Se puede completar la higiene con alcohol.

B) Es recomendable utilizar mascarilas en lugares concurridos como conciertos, centros comerciales y vehículos de transporte público.

C) Si tiene la necesidad de estornudar no lo haga hacia otras personas. Es recomendable hacerlo con una mascarilla y si no la tiene a la mano cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable o utilice el interior del brazo. Si usa las palmas de las manos lávese las manos inmediatamente.

D) Es importante tener una moderada humedad en su habitación. Utilice un humidificador para mantenerla entre el 50% y 60%.

E) Descanse lo suficiente y siga una nutrición equilibrada y balanceada para que su cuerpo sea resistente al virus.

F) Evite las multitudes.

EL DATO

Las autoridades sanitarias estiman que al haberse adelantado la epidemia de influenza, la pandemia podría decretarse antes de fin de año.



