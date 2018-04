TOKIO.- Edición anual del festival cultural, artístico y gastronómico de todas las prefecturas japonesas en la capital nipona.

Detalles:

Dia: del 5 al 8 de abril

Horarios: 11 am ~ 9 pm (5 y 6 abril) / 10 am ~ 8 pm (7 abril) / 10 am ~ 6 pm (8 abril)

Costo: ingreso libre / consumo

Lugar: Hibiya Koen

Estaciones cercanas: Hibiya (línea Hibiya), Kasumigaseki (líneas Marunouchi y Chiyoda), Yurakucho (línea JR Yananote).

Web oficial: http://kuohzei.jp/

© Noticias Nippon