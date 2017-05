[TOKIO] Latin Caribbean Fes 2017

TOKIO.- Cuarta edición del festival de música y danzas latinoamericanas para celebrar los feriados del “Golden Week”.

Detalles:

Días: Miércoles 3 y jueves 4 de mayo

Horario: 10 am ~ 7:30 pm

Lugar: Plazuela de eventos del parque Yoyogi – Shibuya

Estación cercana: JR Harajuku

Costo: Gratis / Consumo

PROGRAMA

Miércoles 3

12:00〜Zumba Jammer by Junko Ohara(Zumba)

12:30〜Dance Time(Latin Mix) Naoki

13:00〜Mini Lesson by Wataru

13:30〜Dance Time(Latin Mix) Lando

14:00〜Son Reinas(Salsa Live)ft.Combinatria

14:30〜Mexico en la Piel

14:45〜Dance Time(Latin Mix)Naoki

15:00〜Zumba Jammer by Junko Ohara(Zumba)

15:30〜Dance Time(Latin Mix)Naoki

16:00〜Frank Abel(Cubaton Animation)

16:20〜Nicolas Matsuo(Salsa Live)

16:40〜Bobby Dickerson(Latin Salsa Exercises)

17:00〜Show Time

Corazon Boliviano

Labios Calientes

Fiesta Esmeralda

Nori & Sachiko

Sol y Luna

Clave Ganster

17:40〜Dance Time

18:00〜Utee & Lando La Fiesta Tokyo

(All Latin Mix)

18:40〜Latin Samurai(Reggaeton Live)

Jueves 4

11:30〜Rei Capoeirap

12:00〜Capoeira Araiye(Capoeira)

12:30〜Mueve con Midori(Latin Exercises)

13:00〜Mexico en la Piel

13:20〜Dance Time(Latin Mix)Shiro

14:00〜Zumba Jammer by Junko Ohara(Zumba)

14:30〜Naoki Anthony(Japanese Marc Anthony)

14:45〜Dance Time(Latin Mix)Lando

15:00〜Mueve con Midori(Latin Exercises)

15:20〜Movimiento Axe(Brazilian Axe)

15:30〜Nicolas Matsuo(Salsa Live)

15:45〜Sol y Luna y Los Hijos del Sol Naciente(Marinera)

16:00〜Zumba Jammer by Junko Ohara(Zumba)

16:30〜Mini Lesson by Wataru

16:50〜Dance Time(Latin Mix)Naoki

17:00〜Show

Afro Peru

Salsabrosa

Labios Calientes

Nori & Sachiko

Viento

Salsabrosita

Sol y Luna

Clave Ganster

Fiesta Esmeralda

Supra

17:40〜Rosa Oshiro(Musica Criolla)

17:50〜Latin Band Japon(All Latin Live)

18:30〜Grid Dancerz(Reggaeto&Kuduro)

18:40〜Latin Samurai(Reggaeton Live)

新曲Jipi Happy Jay初披露!

