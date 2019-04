[TOKIO] Latin Music Fes in Shinjuku

TOKIO.- Edición anual del festival musical latino en la capital nipona.

Detalles:

Días: sábado 13 y domingo 14 de abril

Horarios: 11:00 am – 7:30 pm

Lugar: Shinjuku Chuo Park (新宿中央公園)

Estación cercana: Tochō mae de la línea Oedo

Costo: Gratis / consumo

Web oficial: https://www.facebook.com/events/983963725122870/?ti=icl

Programa

Sábado 13

★12:20 Zumba Time Team Aya

★12:45 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★12:50 Zumba Time Team Junko

★13:15 Kenbino (Urban Live)

★13:30 Zumba Time Team Kumiko

★14:00 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★14:40 Chippin Socca Fitness Barbie Japan

★15:00 Zumba Time Team L.O.F.I

★15:30 Beto Sensei & Sabor Caleño

★16:00 Wataru先生Latin & Salsa Lesson

★16:30 Dance Show Time:

-Latin Dinamite Heels

-Labios Calientes

★16:40 U-JAM by Arlene

★17:00 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★17:10 Son Reinas

★18:00 Armandoski (Latin Live)

★18:30 Latin Samurai(Reggaeton Live)

★18:50 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

Domingo 14

★12:00 Zumba Time by Aya & Kumiko

★12:30 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★13:00 Zumba Time by Junko

★13:30 Capoeira Tempo

★13:50 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★14:00 Zumba Time by Aya

★14:30 Wataru先生Latin & Salsa Lesson

★15:00 Bachata Lesson by Shu先生from D&D Tokyo

★15:30 Zumba Time by Yoshi

★16:00 Desiree Ladies Tokyo

★16:30 Maria Original Latin Dance

★16:50 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★17:00 Dance Show time

-Labios Calientes

-Sol y Luna

-Dunungbe

-Fiesta Esmeralda

-Clave Gangster

★17:30 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

★18:00 Mayra Macedo(Yo soy Thalia)

★18:30 Latin Samurai(Reggaeton Live)

★18:40 Free Dance Time by Latin Samurai

(Salsa,Bachata,Reggaeton,Merengue)

