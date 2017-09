[TOKIO] Philippine Festival 2017

日本でフィリピンの最大フェスティバル!

The Biggest and Most Awaited Filipino event in Japan

Ang nag-iisang

Philippine Festival 2017

September 30 (Saturday) – October 1 (Sunday)

Where: Hibiya Park, Tokyo

Time: 9:00am – 5:00pm

ADMISSION IS FREE!!!

Tara na kita kits!

———-

日本でフィリピンの最大フェスティバル!

フィリピン フェスティバル 2017

9月30日 (土) 〜 10月1日 (日)

皆様是非、来てください!

どうぞよろしくお願いいたします。

場所:日比谷公園

時間:9:00〜17:00

入場無料

#philippinefestivaljapan

#philippinefestivaljapan2017

