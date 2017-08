[TOKYO 2020] “A tres años de los Juegos Paralímpicos”

TOKIO.- El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y autoridades de la capital nipona desarrollaron un evento para conmemorar el conteo regresivo para el comienzo de la fiesta del deporte mundial.

Se trató de “3 Years to Go to the Paralympic Games” (A tres años de los Juegos Paralímpicos), donde el Gobierno Metropolitano, el Comité Paralímpico de Japón y atletas paralímpicos ofrecieron una demostración sobre algunas competencias que se realizarán en los Juegos Paralímpicos 2020.

El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Muto Toshiro, destacó que través de esta clase de eventos, buscan aumentar el interés por los Juegos Paralímpicos, mejorar la accesibilidad y eliminar las barreras psicológicas de la población con capacidades diferentes en el archipiélago nipón.

“Queremos que la gente con diversas habilidades y discapacidades viva en armonía. Creemos que al mejorar el acceso para para las personas con impedimentos, desde adultos mayores hasta niños, crearemos una comunidad totalmente inclusiva,” destacó.

EL DATO

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se desarrollarán entre el 24 julio y el 9 agosto mientras que la competencias Paralímpica se realizará entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre. (Fotos: Tokyo2020)

