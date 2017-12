[TV] CDTV Special! Toshikoshi Premiere Live 2017→2018.

TOKIO.- Los amantes del j-pop podrán recibir el año 2018 con el mega evento musical que ofrecerá TBS.

Se trata de CDTV Special! Toshikoshi Premiere Live 2017→2018 que estará bajo la conducción de Hirano Nora y Anzen Manzai.

ARTISTAS Y AGRUPACIONES:

aiko

Angerme

E-girls

Leo Ieiri

AKB48

A.B.C-Z

EXILE THE SECOND

SKE48

STU48

NMB48

Ohara Sakurako

Oginome Yoko

Kis-My-Ft2

Kyary Pamyu Pamyu

CHEMISTRY

Keyakizaka46

Golden Bomber

the peggies

THE RAMPAGE

Sandaime J Soul Brothers

GENERATIONS

SHISHAMO

SiD

Johnny’s WEST

SEKAI NO OWARI

DAOKO

Takahashi Yu

Takahashi Yoko

Doubutsu Biscuits + Kaban x PPP

Tohoshinki

Nishino Kana

NEWS

Nogizaka46

back number

Perfume

Beverly

Fairies

Busaiku

Fujiwara Sakura

BLUE ENCOUNT

BREAKERZ

FLOW

FlowBack

BoA

BOYS AND MEN

Hoshino Gen

Daichi Miura

miwa

Morning Musume. ’18

UNIONE

UNISON SQUARE GARDEN

LiSA

Little Glee Monster

Mayu Watanabe

WANIMA

EL DATO



CDTV Special! Toshikoshi Premiere Live 2017→2018 se emitirá entre las 11:45 pm del 31 de diciembre y las 5 am de 1 de enero.

© Noticias Nippon