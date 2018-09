[TV] MUSIC STATION ULTRA FES 2018

TOKIO.- Hoy lunes 17 de septiembre se realizará el mega evento musical anual de TV ASAHI.

Se trata de MUSIC STATION ULTRA FES 2018 que contará con la participación de los principales exponentes de la música popular japonesa.

También se incluirá un especial por los 20 años de actividad artística de Utada Hikaru.

ARTISTAS

A continuación la relación de artistas y agrupaciones que participarán y los temas que interpretarán en el show de 10 horas de duración:

•Arashi – Troublemaker / Love so sweet / truth

•E-girls – E.G. SPECIAL DANCE MIX (Gomennasai no Kissing You / Highschool♡love / Anniversary!! / Show Time / DANCE WITH ME NOW!)

•Il Divo – Furusato

•Utada Hikaru – Chikai

•AKB48 – 365 Nichi no Kamihikouki / Koisuru Fortune Cookie

•A.B.C-Z – Telepathy One! Two!

•Oginome Yoko – Dancing Hero (Eat You Up)

•KAT-TUN – Real Face#2

•Kanjani8 – Zukkoke Otokomichi

Keala Settle x Tomioka Koko Dance Bu – This Is Me

•Kis-My-Ft2 – Ai no Beat

•Kaela Kimura – Real Life Real Heart

•Kyary Pamyu Pamyu – Harajuku Iyahoi

•Kiroro – Nagai Aida

•King & Prince – Cinderella Girl

•Mai Kuraki – Togetsukyou ~Kimi Omofu~ / Love, Day After Tomorrow

•Gekidan Shiki Music “Cats” – Rum Tum Tugger ~ Tsuppari Neko / Memory / and more

•CHEMISTRY – Wings of Words

•Keyakizaka46 – Futari Saison / Kataru Nara Mirai wo… / Silent Majority

•Hiromi Go – GOLDFINGER ’99

•Golden Bomber – Memeshikute

•THE RAMPAGE – 100degrees

•Sandaime J Soul Brothers – R.Y.U.S.E.I.

•GENERATIONS – AGEHA / Y.M.C.A.

Shimabukuro Hiroko + Fairies – Body & Soul

•Johnny’s WEST – Eejanaika

Johnny’s Musical “JOHNNYS’ mini IsLAND” (Higashiyama Noriyuki, King & Prince, Johnny’s Jr.)

•Suiyoubi no Campanella – Ikkyu-san

•Sukima Switch – Guarana

•SEKAI NO OWARI – RAIN

•Sexy Zone – Gyutto

•Takashima Chisako 12-nin no Violinist – Tengoku to Jigoku

•Takahashi Yu – Niji

•DA PUMP – U.S.A.

•Dan Balan (O-Zone) – Koi no Maiahi

•TRF – EZ DO DANCE

•Denki Groove – Fallin’ Down / Shangri-La

•Tokyo Ska Paradise Orchestra feat. Sakana-kun & Mai Shiraishi – Ginga to Meiro / Paradise Has No Border

•TWICE – Candy Pop / TT -Japanese ver.-

•Natsukawa Rimi – Nada Sousou

•Nishino Kana – Pa

•NEWS – Chankapana

•Nogizaka46 – Nandome no Aozora ka? / Synchronicity

•Nomiya Maki – Toyko wa Yoru no Shichiji

•Perfume – FLASH

•B.B.Queens – Odoru Ponpokorin

•BEGIN – Egao no Manma

•Piko-Taro – Pen Pineapple Apple Pen / Kanabun Boon Demo Ebi In Bin

•V6 – Ai Nanda

•Hey! Say! JUMP – Come On A My House

•Hoshino Gen – Idea / Koi

•Matsudaira Ken -Matsuken Samba II

•Daichi Miura – Cry & Fight / Look what you did / (RE)PLAY / EXCITE

•Miyazawa Kazufumi – Shima Uta

•Momoiro Clover Z – Ikuze! Kaitou Shoujo -ZZ ver.-

•Yuzu – Niji

•YOSHIKI feat. HYDE – Red Swan

•LiSA – DESIRE -Jonetsu-

•Little Glee Monster – Dakara, Hitori Janai / Dancing Queen

•RADIO FISH – PERFECT HUMAN

•WANIMA – Signal

EL DATO

MUSIC STATION ULTRA FES 2018 se emitirá en vivo desde el mediodía a través de TV ASAHI.

© Noticias Nippon