[KANSHA-JŌ] menor nipona evitó suicidio de brasileño

TOKIO.- La policía de Niigata entregó un reconocimiento a una adolescente que evitó que un brasileño se suicide.

Se trata de Iguchi Ayano (17), estudiante de tercer año de preparación de la escuela Niigata Higashi en la ciudad de Kita-ku.

Medios locales destacan que el pasado 21 de marzo, cuando la adolescente se dirigía a su escuela en su bicicleta se percató que el extranjero se iba a lanzar desde un puente hacia el río.

Ella detuvo su recorrido, dejó su bicicleta y corrió hacia el extranjero para agarrar una de sus manos diciéndole «No».

Luego utilizó un aplicativo de traducción simultánea para comunicarse con el extranjero y persuadirlo en su intento.

Ambos se trasladaron hacia un lugar seguro desde donde se comunicó con el número de emergencia de la policía que llegó al lugar y brindó asistencia al brasileño.

En ceremonia realizada en la delegación de Kita, le entregaron un diploma en reconocimiento por su valentía y su rápida acción para salvar la vida del hombre.

“Lo tomé la mano porque pensé que si no lo hacía, podría morir o caerse. Después de que se dio por vencido, estaba tan aliviado que me temblaban las piernas y no podía dejar de llorar”, expresó la menor.

