[KYŌ WA NAN NO HI] Sazan Ōrusutaazu ga debyū

TOKIO.- Un día como hoy en 1978 (Showa 53), la agrupación musical Southern All Stars debuta profesionalmente en el archipiélago nipón.

Integrado por estudiantes de la Universidad Aoyama Gakuin, incursionan en el mundo musical con el single “Katte ni Shinbaddo” (Simbad por cuenta propia), una fusión de rock y samba.

Un año después alcanzan popularidad nacional con el tema“Itoshi no Erī e”.

Southern All Stars combina las raíces de todo tipo de géneros musicales que van desde el rock, blues, soul y música latina hasta el folk, reggae, funk, electrónica e ambiental.

Su líder Kuwata Keisuke, quien es el vocalista y uno de los compositores, ha sabido añadir siempre un toque de frescura a sus creaciones musicales.

Completan la agrupación Sekiguchi Kazuyuki, Tara Yuko, Matsuda Hiroshi y Nozawa Hideyuki.

En 2018, la banda celebró su 40 aniversario con un concierto en el NHK Hall en Tokio.

En agosto de ese año, lanzaron el álbum premium «Umi no Oh, Yeah!!» (Oh, Sí al Mar!) y se presentaron en el festival «Rock In Japan» 2018.

También aparecieron en el espectáculo especial del 69º NHK Kohaku Uta Gassen el 31 de diciembre del mismo año.

Desde finales de marzo de 2019, la banda ha llevado a cabo una gira nacional, la cual incluyó seis grandes domos y logró atraer a aproximadamente 550.000 personas.

En 2000, su tema TSUNAMI alcanzó un récord de ventas que le permitió obtener el máximo galardón en el 42.º Japan Record Award.

